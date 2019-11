Homem arrasta cão preso ao carro e ameaça militares da GNR em Óbidos

Um homem de 32 anos foi acusado de ter arrastado um cão preso ao carro por uma corrente e de ameaçar militares da GNR, em Óbidos.

O caso ocorreu no passado dia 5 de novembro. O arguido “conduziu um veículo arrastando o seu cão rottweiler, preso por uma corrente, provocando-lhe ferimentos”, de acordo com uma nota do Ministério Público, publicada na internet. Quando foi abordado por agentes da GNR, o homem proferiu “ameaças dirigidas aos militares daquela força de segurança, molestando fisicamente um deles”, com uma catana, acrescenta o documento.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial sendo indiciado pela prática dos crimes de resistência e coação sobre o funcionário, ameaça agravada, detenção de arma proibido e maus-tratos a animais de companhia e ficou obrigado pelo Tribunal das Caldas da Rainha a apresentar-se semanalmente às autoridades e a não adquirir nem usar armas de fogo, catanas, sabres ou similiares, segundo o Ministério Público.