Alerta de tsunami na Indonésia foi desativado

Um sismo de magnitude 7.4 na escalda de Richter foi registado, esta quinta-feira, a 134 quilómetros da ilha das Molucas, na Indonésia.

O epicentro do sismo foi registado a 62 quilómetros de profundidade, e foi ativado um alerta de tesunami que, entretanto, já foi desativado.

🌊🚫 The tsunami threat caused by this earthquake has passed, therefore there are NO longer existing tsunami warnings for the aforementioned coasts.

