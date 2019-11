Relação de Blaya e Pedro Russo chegou ao fim

Pedro Russo admitiu que a sua relação com Blaya Rodrigues, que durava há quatro anos, terminou. Os rumores sobre o fim do romance começaram quando o ex-companheiro da cantora fez uma publicação no Instagram, onde disse estar a passar por uma “fase mais complicada”.

Agora, confirmou à revista VIP que realmente a relação tinha terminado. “São coisas que acontecem. Nada dura para sempre. Agora tenho que me aguentar, pensar na minha filha e seguir em frente”, declarou Pedro Russo.

Recorde-se que Blaya e Pedro Russo têm uma filha em comum, Aura, de dois anos.