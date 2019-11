Linha do Norte volta a estar interrompida devido a atropelamento

Recorde-se que já esta manhã um atropelamento mortal, em Alverca, interrompeu a circulação da Linha do Norte.

A Linha do Norte encontra-se interrompida novamente, devido a um atropelamento, na localidade de Silvade, em Espinho, de acordo com uma fonte da CP, citada pelo Notícias ao Minuto. Os comboios encontram-se parados desde as 16h50.

O alerta foi dado às 16h14. No local encontram-se 12 operacionais dos Bombeiros de Espinho, da PSP e do INEM, apoiados por seis veículos.

Recorde-se que já esta manhã um atropelamento mortal, em Alverca, interrompeu a circulação da Linha do Norte.