Los Angeles. Atirador já foi capturado

Uma mulher morreu na sequência do tiroteio que ocorreu durante a manhã desta quinta-feira numa escola secundária em Los Angeles. Também o suspeito, que foi descrito pela polícia como “um jovem de 15 anos” foi apanhado, depois de se ter colocado em fuga do estabelecimento de ensino.

Seis pessoas estão agora hospitalizadas. Dois dos paciente hospitalizados estão em estado grave.

O suspeito, que, segundo o canal de televisão norte americano, ABC News, é um estudante da escola secundária Santa Clarita, encontra-se sob custódia, num hospital.

O tiroteio, que aconteceu por volta das 7h locais, 15h em Lisboa, aconteceu uma hora antes do começo das aulas, no chamado “primeiro tempo”, que é uma altura do dia usada para aulas extracurriculares.

Os alunos estão agora a ser retirados da escola, em segurança.