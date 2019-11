Homem detido por suspeitas de abuso sexual de duas enteadas

Um homem de 48 anos foi detido pela Polícia Judiciária, em Vila Verde, no distrito de Braga, suspeito de vários crimes de abuso sexual de crianças. De acordo com as autoridades, as vítimas são duas enteadas do arguido.

"Os abusos praticados sobre as suas duas enteadas ocorreram entre o ano de 2015 e a atualidade", revela a Polícia Judiciária em comunicado.

O suspeito vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.