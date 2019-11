Multimilionário foi abandonado em caixote do lixo em bebé | VÍDEO

Através do YouTube, Figgers decidiu partilhar a sua história.

Freddie Figgers é hoje em dia um multimilionário com uma empresa de telecomunicações, avaliada em mais de 50 milhões de euros. No entanto, há 30 anos foi encontrado abandonado num caixote do lixo, em em Quincy, na Florida, nos Estados Unidos.

Através do YouTube, Figgers decidiu partilhar a sua história. Depois de ter sido abandonado em bebé foi adotado por um casal norte-americano quando tinha dois anos. Desde novo que sempre se mostrou interessado em saber mais e em lutar para alcançar um bom legado. Aos nove anos, o empresário teve o seu próprio computador ao conseguir arranjar um que estava alegadamente estragado. E passados três anos já fazia trabalhos como técnico de computadores. Aos 15 anos criou uma empresa de armazenamento de dados para computadores.

Ao descobir que o pai sofria de Alzheimer, Figgers criou uns sapatos com um dispositivo GPS com um sistema de comunicação para poder ajudar o pai, o que acabou por ser uma das invenções "mais bem sucedidas" do empresário.

"Tive uma empresa do Kansas a abordar-me sobre o sistema e vendi-o por cerca de dois milhões de euros na altura", contou. Com esse dinheiro, Figgers fundou a sua empresa, que está avaliada em mais de 50 milhões de euros.