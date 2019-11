Uma sexta-feira de (muito) frio. Termómetros atingem os zero graus

São vários os distritos onde as temperaturas mínimas não vão ultrapassar os dois e três graus. Na Guarda, os termómetros vão marcar zero graus.

Esta sexta-feira a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para aguaceiros, em especial no litoral Norte e Centro, e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e terras altas. É ainda esperada agitação marítima forte, o que levou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) a fechar nove barras de Portugal continental à navegação.

Segundo o IPMA, esta sexta-feira há uma pequena descida da temperatura. No que diz respeito à temperatura mínima, os termómetros não vão ultrapassar os 9 graus. Guarda será o distrito mais frio, com a temperatura mínima a atingir os zero graus.

Já a temperatura máxima vai variar entre os 16 graus, em Faro, e os 5 graus, na Guarda.

Devido à agitação marítima, as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Aveiro, Figueira da Foz, S. Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas a toda a navegação e as barras marítimas de Viana do Castelo, Leixões, Douro e Lagos estão condicionadas.

O IPMA colocou sob aviso amarelo toda a costa até às 00h00 de sábado. Estão previstas ondas de noroeste com 5 a 7 metros, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

A costa norte da Madeira está sob aviso laranja até às 12h00 de hoje, passando depois a amarelo até às 06hh de sábado. A Madeira está ainda sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas até 80 quilómetros por hora entre as 23h38 desta sexta-feira e as 3h00 de sábado.