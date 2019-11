Pai e filho encontrados mortos em habitação em Pombal

Dois homens foram encontrados mortos, esta quinta-feira à noite, numa habitação em Carriço, concelho do Pombal. As vítimas, pai e filho, foram encontradas mortas pelo “método do enforcamento”, mas as circunstâncias estão a ser investigadas.

De acordo com fonte da GNR, citada pela agência Lusa, o pai, de 62 anos, foi encontrado no interior da casa. O filho, de 34 anos, estava num anexo.

O alerta foi dado pelas 22h54.

No local estiveram sete operacionais, apoiados por três viaturas.