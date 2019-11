Luís Montenegro garante que, ao contrário do que aconteceu com Rui Rio, vai construir uma boa relação com o grupo parlamentar.

Luís Montenegro vai bater-se por uma maioria absoluta para o PSD se vencer as eleições internas. A revelação é feita numa entrevista à Rádio Renascença e ao jornal Público. “Quero ganhar eleições e quero uma maioria absoluta de deputados na Assembleia da República para o PSD”, disse o candidato à liderança do partido. Montenegro recordou as maiorias absolutas de Cavaco Silva para defender que “foi com essa maioria que Portugal viveu o período de maior desenvolvimento social e económico da nossa democracia”.

“Rui Rio cometeu um erro”

Luís Montenegro garante que, ao contrário do que aconteceu com Rui Rio, vai construir uma boa relação com o grupo parlamentar. O candidato à liderança do PSD diz que “Rui Rio cometeu um erro muito grande ao considerar que a bancada anterior era de Passos Coelho porque não era” e promete falar com os deputados, pelo menos, uma vez por mês. “Rui Rio foi ao parlamento uma vez em quase dois anos. Eu irei, pelo menos, uma vez por mês ao Parlamento”.

Bengala do PS

Luís Montenegro criticou a estratégia de Rui Rio e considera que “o PSD não pode ser uma espécie de Partido Socialista número dois, uma espécie de bengala sempre à disposição do PS quando este não consegue o apoio do PCP e do BE”. O ex-líder parlamentar do PSD defendeu, nesta entrevista que “o país e a democracia precisam de uma alternativa política”