José Castelo Branco arrasa Ana Marques: "É uma ressabiada e uma possidónia armada em grande dama"

José Castelo Branco utilizou as redes para criticar Ana Marques. Sem referir o motivo que o levou a publicar o vídeo, o socialite acusa a apresentadora e comentadora da SIC de ser “ressabiada”.

"Não tenho pachorra, nem posição social, para estar a ouvir os seus disparates. É uma ressabiada e uma possidónia armada em grande dama . Aprenda a ser simples, a ser autêntica", afirmou Castelo Branco, no vídeo partilhado no Instagram com a legenda “Ana Marques deixe de ser pindérica”.

"Uma vez entrou em minha casa, que eu recordo-me perfeitamente, com a Claudete. Entrou no meu closet, viu a minha coleção toda de roupa, e teve o arrojo e o atrevimento de dizer 'ai os seus empregados não sabem pôr isto em cabides de madeira?'. Não seja possidónia. Se eu tenho de pôr em cabides é em cabides de veludo, percebeu? Cabides de madeira compram-se em qualquer sítio, em qualquer parte do mundo às centenas. Aquilo não eram cabides de lavandaria", acrescentou.

“Que pachorra ter de estar a aturá-la, depois com essa voz esganiçada. Veja o seu irmão que é um ator fantástico. Veja a própria Liliana [Campos], é uma pessoa simples e autêntica ”, referiu, fazendo referência aos colegas de Ana Marques, no programa Passadeira Vermelha.

"Você não tem nobreza nenhuma, porque se tivesse era mais bem educada”, rematou.