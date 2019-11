Incêndio deflagra no posto da GNR de Mesão Frio

Um incêndio deflagrou, na madrugada desta sexta-feira, no posto da GNR de Mesão Frio, em Vila Real. As instalações passarão provisoriamente para um espaço cedido pela autarquia da vila.

De acordo com o major Eduardo Lima, relações públicas do comandando territorial de Vila Real da GNR, o incêndio deixou o posto “inutilizado”. De forma a garantir o policiamento e o atendimento à população de Mesão Frio, serão colocados ainda esta sexta-feira os meios necessários na instalação cedida pela Câmara Municipal para que o efetivo de 20 militares daquele posto possa trabalhar.

O alerta foi dado pelas 04h30. O fogo terá deflagrado no primeiro andar do edifício, na zona das camaratas.

Segundo o major Eduardo Lima, a arrecadação do armamento e munições “não foi afetada. No entanto, suspeita-se que uma arma de um dos militares se encontrava no local afetado pelo fogo, cuja origem poderá estar relacionada com uma lareira.

As causas do incêndio vão agora ser investigadas.

Paulo Silva, comandante dos bombeiros de Mesão Frio, disse, em declarações à mesma agência noticiosa, que foi uma situação muito complicada" devido ao rebentamento de munições e que, por isso, o combate ao incêndio só se efetuou após se verificarem as condições de segurança. De acordo com o responsável a parte superior do edifício, composto por rés-do-chão e primeiro andar, “ardeu toda”.