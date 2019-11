Um incêndio na Moita provocou um ferido grave, esta sexta-feira de manhã. O fogo deflagrou no segundo andar de um edifício de três pisos. As causas do incêndio, que entretanto foi extinto, ainda não são conhecidas.

A vítima foi levada para o Hospital de São José, em Lisboa, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

No local estiveram 23 operacionais e dez viaturas.