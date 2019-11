Governo prepara dois novos escalões de IRS

O Executivo estará a preparar dois novos escalões de IRS, com o objetivo de garantir a descida do imposto que mais afeta as famílias.

A notícia foi avançada, esta sexta-feira, pelo Jornal Económico, que cita fontes próximas das negociações com o Governo sobre o Orçamento do Estado (OE) de 2020, que tiveram início esta semana.

Segundo aquela publicação, a alteração passará pelo desdobramento dos atuais 5.º e 6.º escalões e está a ser ponderada para aplicação em simultâneo com o englobamento dos rendimentos prediais no IRS.

Sublinhe-se que embora o objetivo seja diminuir o impacto do IRS em muitas famílias, há também contribuintes que poderão ver agravada a sua fatura fiscal, devido a esta obrigatoriedade.