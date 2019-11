Marajá indiano coloca suíte do seu palácio no Airbnb por 7.300 euros por noite... mas por uma boa causa

Gostava ter a experiência de dormir como um verdadeiro rei? Nem que fosse por apenas uma noite? Aquilo que poderia ser apenas um sonho irá ser possível já a partir do próximo dia 23 de novembro. Padamnabh Singh, o marajá de Jaipur, na Índia, vai colocar uma das suites da Casa Real, o Palácio da Cidade, disponível para reservar na plataforma Airbnb. Mas desengane-se se acha que esta pode ser apenas uma forma de obter lucro, é que o objetivo é apoiar a Fundação Pricess Diya Kumari, que ajuda a população feminina da região e luta pela sua emancipação.

Padamnabh Singh, universitário de 21 anos, que herdou o trono depois da morte do seu pai em 2011, explicou num comunicado que decidiu ser o primeiro membro da realeza a usar a plataforma porque considera que “é um prazer poder compartilhar a experiência da hospitalidade indiana”.

Até ao dia 31 de dezembro, uma noite na Gudiliya Suite vai custar 900 euros. No entanto, a partir do dia 1 de janeiro de 2020, o valor passará a ser cerca de 7.300 euros por noite. Os visitantes, além do acesso à suíte, que tem uma casa de banho privada, uma sala de estar e até uma piscina interior, vão ter visitas guiadas exclusivas pela cidade de Jaipur e vão poder concluir a estadia com um jantar tradicional no terraço privado do palácio.

O Palácio da Cidade já recebeu inúmeras figuras, tais como Bill Clinton, Oprah Winfrey, a princesa Diana e o príncipe Carlos.

Padmanabh Singh é herdeiro de uma fortuna estimada em 2.500 milhões de euros. O jovem é conhecido por procurar estudar e viajar por vários países do mundo e por ser apaixonado por desporto. Em 2017, visitou Portugal. O marajá, que atualmente vive em Roma, onde está a estudar belas artes, descreve-se ainda como uma pessoa humilde e que valoriza muito quem trabalha.