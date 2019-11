Marcelo considera aumento de salário mínimo "razoável"

Marcelo Rebelo de Sousa vai, esta sexta-feira, promulgar o diploma que prescreve o aumento do salário nacional para 635€ o início do próximo ano. O Presidente da República considerou que, pensando na “economia e na sociedade portuguesa”, este aumento é “razoável”.

O diploma do Governo foi recebido por Marcelo esta ainda na quinta-feira, a horas que já não eram “horas para promulgar”, esclareceu o Presidente no final de uma visita de duas horas no Centro de Congressos de Lisboa.

Apesar de ter dito que ainda não tinha visto o documento, Marcelo Rebelo de Sousa irá, em princípio promulgá-lo até ao final da tarde.

Recorde-se que o aumento do salário mínimo vai abranger cerca de 720 mil trabalhadores. O Governo tenciona aumentar, gradualmente, o salário mínimo para 750€ até ao final da legislatura.