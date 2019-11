Mãe fechou crianças em quarto com balde e papel higiénico para ir a encontro sexual em hotel

Uma mãe trancou os filhos menores, todos com menos de seis anos, num quarto, em Burnley, Inglaterra, para conseguir ter um encontro sexual, num hotel, de acordo com o jornal britânico Mirror.

O quarto onde as crianças foram fechadas não tinha maçaneta, o que não permitia aos menores saírem da divisão. No quarto, as crianças tinham apenas um balde, um rolo de papel higiénico e uma mala com comida.

O alerta foi dado pelo pai das crianças, que se encontra separado da mãe e ficou preocupado por não receber notícias dos filhos. Quando as autoridades chegaram a casa, a menina de cinco anos explicou às autoridades, em lágrimas, o que tinha acontecido: “A mamã deixou-nos sozinhos de novo”.

A mulher apenas regressou a casa no dia seguinte, por volta das 8h00, quando foi detida. O juiz Philip Barry que presidiu a audiência da mulher não identificada sublinhou ainda que a única fonte de luz no quarto era uma lâmpada com os fios expostos, que estava ligada a uma tomada estragada, causando um "claro risco de incêndio".

A mãe declarou-se culpada de três crimes de negligência infantil e foi condenanda a 18 meses de prisão. Terá ainda de completar 150 horas de serviço comunitário e realizar 30 dias de atividades de reabilitação.