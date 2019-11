Homem suspeito de agressão com x-ato foi encontrado morto em casa

Busca domiciliária levou à descoberta do cadáver.

Um homem, que terá agredido um outro indivíduo com um x-ato há cinco semanas, foi encontrado morto em sua casa, esta sexta-feira, na Quinta dos Cubos, em Vila Nova de Gaia.

A informação foi confirmada à agência Lusa pela PSP, que adiantou que a descoberta do corpo se deu na sequência de um mandado de busca domiciliária, motivada pelo alerta de a caixa do correio estar cheia.

A PSP avançou então “com a verificação no interior da habitação", cuja porta "teve de ser arrombada".

No interior estava o corpo do homem, de cerca de 62 anos, que, segundo a vizinhança, se encontrava "fechado em casa" desde o incidente com o x-ato.