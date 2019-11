Homem detido na Covilhã tinha mais de 20 mil ficheiros de pornografia de menores

Um homem de 28 anos foi detido na Covilhã, distrito de Castelo Branco, por estar fortemente indiciado pelo crime de pornografia de menores agravado, anunciou a Polícia Judiciária esta sexta-feira.

Durante uma busca domiciliária, as autoridades apreenderam “mais de duas dezenas de milhares de ficheiros informáticos contendo material pornográfico, envolvendo menores de 14 anos de idade, alguns dos quais de muito tenra idade", refere um comunicado do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, citado pela agência Lusa.

O suspeito acedia há vários anos a diversos sites de pornografia de menores e importava os respetivos conteúdos, via "download", para os partilhar, recorrendo a "determinados canais específicos de troca de ficheiros, mas também às mais comuns redes sociais, como sejam o 'Skype' e o 'hangouts' do Google", segundo as autoridades.

O detido vai ser presente às competentes autoridades judicias, para primeiro interrogatório judicial.