Turismo cresce 5,2% em setembro e obtém lucros de quase 500 milhões

O setor do turismo em Portugal continua a crescer. O país recebeu 2,9 milhões de turistas no mês de setembro, o que representa um aumento de 5,2% (cerca de 200 mil indivíduos), em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). As receitas do setor atingiram os 498,7 milhões de euros, um aumento de 6,4% em relação aos proveitos de 378,5 milhões obtidos em setembro de 2018.

Segundo o relatório do INE, o número de dormidas foi de 7,6 milhões, uma subida homóloga de 3,3%, que situa a taxa líquida de ocupação nos 57,1%. As dormidas de residentes aumentaram 4,4% e as de não residentes 2,9%.

Os proveitos totais desaceleraram em setembro para +6,7% (em comparação com os +7,3% do mês anterior), o que vem confirmar agosto como o período favorito para passar férias em Portugal, tanto para residentes, como para não residentes.

Segundo os dados do INE, o mês de setembro veio ainda confirmar a descida da estada média em Portugal, com uma quebra de 1,8%, resultado que realça a descida em 3% do número de dormidas de não residentes, a que uma ligeira subida de dormidas de residentes de 0,7% não conseguiu chegou para contrariar. A estada média foi de 2,64 noites em setembro, o mesmo número verificado no total dos primeiros nove meses do ano.