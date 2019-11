Incêndio destrói habitação e deixa homem intoxicado em Caldas da Rainha

Um incêndio destruiu, esta sexta-feira, uma habitação em Portela, no concelho das Caldas da Rainha, deixando o residente intoxicado e desalojado.

O alerta foi lançado às 14h30. “A vítima é um homem de 50 anos, que sofreu uma intoxicação cuja gravidade não se sabe ainda e que foi transportado para o Hospital das Caldas da Rainha”, avançou o comandante dos bombeiros, Nelson Cruz, citado pela agência Lusa.

De acordo com o comandante, “a Proteção Civil municipal está a avaliar se o morador, que ficou desalojado, ficará em casa de familiares ou se terá de ser realojado pela autarquia quando tiver alta hospitalar”.

As causas do incêndio ainda não foram apuradas. No local estiveram 24 operacionais dos bombeiros das Caldas da Rainha e da Benedita,apoiados por nove veículos, a Proteção Civil das Caldas da Rainha e uma patrulha da GNR.