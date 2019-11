Chuvas fortes no Brasil provocam cerca de 500 desalojados | VÍDEO

As chuvas fortes que têm afetado o estado brasileiro de Espírito Santo desde segunda-feira, já provocaram um morto e obrigaram à retirada de cerca de 500 pessoas das suas casas, avançou a Defesa Civil. Há registo de pelo menos seis feridos devido aos desabamentos causados pela chuva.

Neste momento, 249 pessoas encontram-se em casas de familiares ou amigos e 240 estão em abrigos do estado, o que faz um total de 489 cidadãos fora das suas habitações.

Os municípios de Viana, Cariacica e Alegre já decretaram situação de emergência e estão a utilizar três escolas e um centro desportivo para servir de abrigo para a população afetada.

#SevereWeather 📹 Inundações no #Brasil.



Chuvas intensas tem acumulados acima de 200mm em alguma áreas do estado do Espírito Santo ☔️ pic.twitter.com/h1EblV2Z8i