Autor de tiroteio em escola em Los Angeles não resiste aos ferimentos e morre

O autor do tiroteio numa escola, na passada quinta-feira, em Los Angeles, nos Estados Unidos, morreu este sábado de madrugada, de acordo com a CBS News. O jovem, no seu 16º aniversário, baleou cinco alunos, matando dois deles e deixou a última bala para si.

Nathanial Berhow deu um tiro na própria cabeça, tendo sido hospitalizado, em estado grave. Acabou por não resistir aos ferimentos e morreu. Até agora as autoridades ainda não conseguiram apurar o que terá motivado o ataque.