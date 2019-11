Português emigrado na Suiça morre em acidente de trabalho

Um português morreu este sábado, num acidente de trabalho, na Suiça. António José, de 57 anos, estava a trabalhar com uma máquina, quando esta perdeu a tração e caiu numa vala, avançou o Correio da Manhã.

De acordo com as autoridades locais, o homem ficou preso dentro do veículo. Apesar de os meios de socorro terem tentado reanimar António José, o óbito foi declarado no local.

O alerta foi dado às 08h40. O homem estava emigrado há vários anos e é natural de Alpendorada, em Marco de Canaveses.