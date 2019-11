Idosa de 82 anos desaparecida desde quinta-feira encontrada morta em Viseu

A idosa foi encontrada por volta do 12h30, este sábado, numa zona “perto da sua residência”.

Uma mulher de 82 anos que estava desaparecida desde quinta-feira em Queiriga, concelho de Vila Nova de Paiva, em Viseu, foi encontrada morta este sábado encontrada morta, segundo fonte dos bombeiros, citada pelo Correio da Manhã.

A idosa foi encontrada por volta do 12h30, este sábado, numa zona “perto da sua residência”, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu. As causas da morte ainda não são conhecidas.

29 operacionais e 10 viaturas estiveram envolvidos na busca pela mulher esta manhã, incluindo meios da GNR, como equipas cinotécnicas e drones, bem como bombeiros das corporações de Vila Nova de Paiva e Resende.