Dois feridos graves em tiroteio em escola no estado norte-americano de Nova Jérsia | VÍDEO

Dois dias depois de um tiroteio ter matado dois jovens numa escola secundária em Los Angeles, o país voltou a ser assolado por mais uma tragédia.

Um atirador disparou uma arma durante um jogo de futebol norte-americano dentro do recinto de um estabelecimento de ensino, na cidade de Pleasantville, em Nova Jérsia.

Há registo de, pelo menos, dois feridos: uma criança, que foi atingida no pescoço e teve de ser transportada por via aérea para um hospital e um adulto. Ambos encontram-se em estado grave, segundo o procurador Damon Tyner, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP).

O autor do crime encontra-se em fuga. Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram o pânico sentido no momento em que os disparos foram feitos.