Espanha. Mulher acusada de tentativa de homicídio por ter esfaqueado homem que a assediou

Uma mulher vai ser julgada, esta terça-feira, no Tribunal de Valência, por ter esfaqueado um homem que alegadamente a terá apalpado e assediado sexualmente. O procurador está a pedir uma sentença de seis anos para a arguida por tentativa de homicídio.

O caso ocorreu no dia 10 de junho de 2018, de madrugada. Segundo o representanto do Ministério Público explicou, numa carta citada pela EFE, os dois estiveram juntos durante a noite a consumir álcool e cocaína e decidiram eventualmente ir para casa do homem.

Quando este tentou ter relações sexuais com a mulher e "mostrou uma atitude muito afetuosa com ela, chegando a apalpá-la, esta, para tirá-lo de cima dela, pegou numa faca de cozinha de lâmina de 10 centímetros com a alça de plástico que estava sobre a mesa e, com a intenção de acabar com a vida dele, esfaqueou-o várias vezes em todo o corpo", explica o procurador.

Depois do ataque, o homem foi à rua pedir ajuda e foi depois transportado para um hospital. Apesar de o homem ter sobrevivido ao esfaqueamento ficou gravemente ferido.

A mulher foi encontrada pelas autoridades, cerca de 40 minutos depois do ataque, perto da casa do homem"em estado de embriaguez e agressividade" e recusou-se a ir para o hospital.

A vítima ficou hospitalizada mais de seis meses, com défice cognitivo grave e com distúrbios de comportamento e de memória.

A Generalidade Valenciana exige que a mulher page uma indemnização de 12.491 euros, pela assistência médica prestada à vítima, e o procurador, além da pena de seis anos de prisão, pede 120 mil euros de indemnização para o homem.