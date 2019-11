Disney lança novo canal de streaming

Uma nova série de Star Wars, mais de 500 filmes disponíveis, os os catálogos da Marvel, da Pixar, da National Geographic e da Fox, recentemente adquirido. Estes são apenas alguns dos conteúdos disponibilizados esta semana pelo aguardado serviço de streaming com que a Disney segue os passos da Netflix, da HBO e das suas congéneres. Por agora, a plataforma apenas estará disponível nos Estados Unidos, Canadá e Holanda. No final do mês, os conteúdos chegarão à Austrália e à Nova Zelândia.

A expansão europeia prossegue a 31 de março, data em que os utilizadores de Espanha, França, Itália, Alemanha e Reino Unido poderão aceder ao Disney+. Os restantes países terão de esperar ainda mais um pouco mas, segundo o diretor do departamento de streaming da Disney, Kevin Mayer, a expansão ao resto dos países europeus será feita rapidamente. Aqui se inclui Portugal, que não tem ainda confirmada uma data para o lançamento do serviço.

Os conteúdos do Disney+poderão ser visionados em streaming ou offline, depois de descarregados. Além do arquivo de originais da Disney desde os seus primórdios, o Disney+ promete, só neste ano inaugural, lançar 30 séries e 15 filmes originais. Em espera estão já o remake de O Rei Leão deste ano, Vingadores: Endgame, Toy Story 4, Frozen 2 e o ainda não estreado novo capítulo da saga principal de Star Wars que chegará aos cinemas já neste mês de dezembro: Star Wars: A Ascenção de Skywalker.