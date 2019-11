Portugal garantiu hoje um lugar no Euro 2020 depois de vencer o Luxemburgo por duas bolas sem resposta.

O primeiro golo da partida foi apontado ainda na primeira parte por intermédio de Bruno Fernandes, que deu o melhor seguimento a um passe longo de Bernardo Silva para as costas da defesa da casa.

Já perto do final do encontro, Cristiano Ronaldo confirmou a vitória e presença no Campeonato da Europa de 2020 ao apontar o segundo golo.