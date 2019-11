Navigator. Sindicato “muito satisfeito” com paralisação

Esta segunda-feira, as comissões de trabalhadores de Vila Velha de Rodão, Setúbal e Figueira da Foz vão-se reunir para fazerem balanço e discutir futuras ações.

Um dos sindicatos responsáveis pela greve de quatro dias nas unidades industriais do grupo Navigator, que terminou à meia-noite de sábado, revelou estar “muito satisfeito” pelo resultado alcançado, alegando que em três fábricas não foi produzido papel.

Esta segunda-feira, as comissões de trabalhadores de Vila Velha de Rodão, Setúbal e Figueira da Foz vão-se reunir para fazerem balanço e discutir futuras ações.

A empresa garante que “não encontra justificação para esta greve”, lembrando que a empresa “reduziu o horário de trabalho de 40 para 39 horas semanais em 2019 e para as 38 horas semanais a partir de 2020”.

Na Figueira da Foz, a paralisação estendeu-se à pasta de papel – cuja máquina, segundo disse Paulo Ferreira, este sábado, incorpora a pasta na produção de papel, enquanto em Setúbal também as duas máquinas de papel estiveram paradas.

Quanto à unidade de Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, “a produção também foi bastante afetada, com as duas máquinas paradas”, embora esta indústria produza “guardanapos e não papel de fotocópia” como acontece na Figueira da Foz, sublinhou. Já a unidade da Navigator de Cacia, no distrito de Aveiro, “foi a única onde não houve adesão [à greve] pelos trabalhadores e se houve foi residual”, admitiu o sindicalista.