Polícia de Hong Kon ameaça usar balas reais

Na sequência destes incidentes, a polícia avisou este domingo (hora de Portugal continental) que poderá utilizar balas reais nos confrontos com os manifestantes.

A polícia da megacidade entrou em confronto com os ativistas opositores do Governo local que ocupavam a Universidade Politécnica de Hong Kong, este domingo, naquilo que foi o momento de tensão mais alto dos útlimos dias no centro financeiro: um agente foi atingido na perna por uma flecha.

Na sequência destes incidentes, a polícia avisou este domingo (hora de Portugal continental) que poderá utilizar balas reais nos confrontos com os manifestantes. Desde que se iniciaram os protestos em Hong Kong, três manifestantes foram atingidos por balas reais. A ameaça da utilização de balas reais nunca havia sido feita pela polícia.

As escolas por toda a cidade vão estar encerradas esta segunda-feira.