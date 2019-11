Flamengo de Jorge Jesus pode ser campeão na próxima jornada

Mesmo com a equipa desfalcada - apenas três dos habituais titulares foram opção - a equipa do português aumentou a vantagem provisória em relação ao Palmeiras, que empatou na Bahia a um golo com o São Paulo, para 13 pontos.

A quatro jornadas do final do Brasileirão, o Flamengo de Jorge Jesus venceu o Grémio pela margem mínima. Depois da goleada de 5-0 ao Grémio na Taça dos Libertadores, o golo isolado de Gabriel Barbosa de penálti aos 37' deu novamente a vitória contra o conjunto Porto Alegre.

Com estes resultados, o Flamengo poderá tornar-se campeão brasileiro no próximo domingo. Para isso acontecer, basta que o Palmeiras não vença o Grémio na próxima jornada. Se não, o Fla terá a oportunidade de se tornar campeão na jornada seguinte, dia 28 de novembro, quando jogar com o Ceará.