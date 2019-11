Maria José Valério internada com prognóstico reservado

Maria José Valério está internada há vários dias e encontra-se com prognóstico reservado.

De acordo com o site Notícias ao Minuto, a fadista, de 86 anos, que estava internada no Hospital de São José, em Lisboa, foi transferida para o Hospital dos Capuchos.

Foi no passado sábado, que um grupo de fãs partilhou no Facebook uma imagem da artista a dar conta do seu internamento.

“A nossa grande leoa, Maria José Valério, está a passar uma fase menos boa, no que respeita à sua saúde. Muita força e rápidas melhoras!”, lia-se na mensagem, partilhada na página ‘Garras Afiadas’.

Segundo o Correio da Manhã, Maria José Valério ter-se-á sentido mal em casa e desmaiado. O alerta terá sido dado por uma vizinha, que estranhou a sua ausência.

No entanto, até ao momento não foram confirmados os motivos do internamento da cantora, conhecida por interpretar a Marcha do Sporting.