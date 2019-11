Ciclista morre em acidente na estrada nacional perto de Vila do Conde

Um homem, com cerca de 40 anos, morreu esta segunda-feira de madrugada num acidente que envolveu também um carro, na EN104 (Vila do Conde-Trofa), na freguesia de Macieira da Maia, em Vila do Conde.

O alerta, segundo o Jornal de Notícias, foi dado pouco depois da 1h30. O local do acidente, a cerca de 700 metros do Largo de Vilarinho, é uma zona pouco iluminada.

A vítima, que teve morte imediata, não tinha documentos consigo pelo que ainda não foi identificada, sabendo-se apenas que aparentava ter cerca de 40 anos.

No local, estiveram duas ambulâncias e quatro elementos dos Bombeiros de Vila do Conde, a viatura médica do Hospital Pedro Hispano, além da GNR, que está a investigar o caso.