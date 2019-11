Cristina Ferreira recebeu, esta segunda-feira, no seu programa, Nuno Graciano.

Durante a conversa, o apresentador acabou por falar sobre o fim do seu relacionamento com Bárbara Elias, com quem esteve 14 anos.

“Acho que acaba por ser uma consequência de tudo. Eu não estava bem, com a mesma disponibilidade, atenção. Estava muito focado só em sobreviver e esquecia-me de lhe dar atenção (...) Tenho imenso pena que tenha acabado", começou por dizer, admitindo depois que agora se sente “um patinho fora da ninhada”.

De forma a encorajar Nuno Graciano, Cristina Ferreira acabou por dar o seu exemplo.

“Isso é uma fase. Tu sabes que a mim não me faz muita falta. Eu já estou sozinha há oito anos, e não me fez falta até hoje”, começou por dizer a apresentadora.

Embora admita que às vezes gostava de ter alguém com quem jantar ou fazer férias, Cristina Ferreira admite que com o tempo aprendeu a lidar com a situação e que estar sozinha também a ajudou a gostar mais de si própria.

“O que não quer dizer que não haja dias em que vês os teus amigos, vão todos jantar com o companheiro, vão passar férias com o companheiro. Há dias em que nos apetecia, também, ter uma vida dessas, mas depois há outros em que tu vives tranquilamente com isso e eu aprendi a gostar muito de mim e acho que é isso que tu estás a precisar outra vez”, confessou.