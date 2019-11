Detidas mais de 200 pessoas por crimes de exploração sexual de crianças desde o início do ano

97% dos agressores são do sexo masculino, segundo dados da PJ.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve 207 pessoas na sequência de investigações relacionadas com a exploração de crianças e jovens para fins sexuais, desde o início do ano até 31 de outubro.

Os dados foram divulgados pela PJ esta segunda-feira, data em que se assinala o Dia Europeu sobre a Proteção de Crianças contra a Exploração Sexual, uma referência criada em 2015 por decisão do Conselho de Ministros do Conselho da Europa.

As autoridades, segundo os dados a que a agência Lusa teve acesso, foram chamadas a investigar 2206 situações com menores, das quais se destacam os crimes: abuso sexual de crianças, abuso sexual de dependentes, aliciamento de menores para fins sexuais, atos sexuais com adolescentes, lenocínio de menores, pornografia de menores, recurso à prostituição de menores e violação, contra crianças e jovens.

“Recorrendo ao critério de avaliação da relação entre vítima e agressor sexual prévia à situação crime, verifica-se a prevalência da relação de proximidade, entre vítima e agressor, prévia à situação abusiva”, conclui a PJ.

Os dados revelam que os agressores sexuais identificados são maioritariamente do sexo masculino, com uma incidência de cerca de 97%, enquanto a maioria das vítimas (90%) é do sexo feminino.

Sublinhe-se que o relatório indica também um aumento significativo de crimes sexuais contra crianças e jovens no espaço digital.