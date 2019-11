“Hazard é o jogador mais preguiçoso com quem trabalhei”

“Enquanto trabalhávamos, ele ficava ali à espera que terminássemos”, disse John Obi Mikel sobre o ex-colega do Chelsea Hazard.

O nigeriano John Obi Mikel revelou que Eden Hazard foi o jogador mais preguiçoso com quem já trabalhou, o que faz com que o seu desempenho em campo seja ainda mais extraordinário, na opinião do médio atualmente a jogar na Turquia.

O jogador do Trabzonspor não poupou, por isso, elogios ao seu antigo colega do Chelsea Hazard, que agora está no Real Madrid, sublinhando que o futebolista tem um ‘jeito’ inato para a bola.

“Hazard tem um talento natural incrível. Talvez não seja como Messi, mas ele é capaz de fazer o que quer com a bola no pé”, afirmou John Obi Mikel em entrevista à publicação turca BeIN Sports.

Por outro lado, o nigeriano lembrou ainda que Hazard não era tão empenhado nos treinos como quando soava o apito do jogo.

“Nos treinos é o jogador mais preguiçoso com quem trabalhei. Ele não gostava de treinar de forma intensiva. Enquanto trabalhávamos, ele ficava ali à espera que terminássemos”, revelou, e acrescentou: “Mas aos domingos ele era sempre o homem do jogo. Era inacreditável”.