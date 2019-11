Autoeuropa bate máximos de produção

A Volkswagen Autoeuropa alcançou, na semana que terminou, o seu maior volume de produção anual de sempre, atingido em 2018. Foram produzidos na fábrica de Palmela 226 972 unidades produzidas, tendo o volume de produção do ano passado (223.200 unidades) sido alcançado no dia 13 de Novembro. “Trata-se de mais um marco histórico na vida da empresa, que emprega atualmente cerca de 5600 colaboradores e da qual saem diariamente mais de 890 unidades por dia”, revela em comunicado.

Atualmente, a fábrica portuguesa do grupo Volkswagen produz os Volkswagen T-Roc e Sharan, bem como o Seat Alhambra, e planeia terminar o ano com mais de 254 mil unidades produzidas. “Isto coloca-a como a quinta maior entre as dezasseis fábricas de veículos de passageiros da marca Volkswagen (exceto China) quanto a produção anual, e contribui significativamente para que a produção automóvel nacional ultrapasse pela primeira vez este ano as 300 mil unidades”, diz o mesmo documento.

No ranking das mesmas dezasseis fábricas, a Volkswagen Autoeuropa ocupa até ao momento o primeiro lugar da chamada race4Transformation, ou seja, uma competição interna que avalia o cumprimento do programa diário de produção, a produtividade, os custos de fabricação e a qualidade nos clientes.

Para Miguel Sanches, o diretor-geral da empresa, “este é o resultado de tudo o que foi planeado e executado naquele que foi o período mais desafiante da fábrica, depois do seu arranque há vinte e cinco anos. Tudo isto prestigia a nossa equipa, os nossos fornecedores, a região e o país no universo Volkswagen”.