Ferni sobreviveu após pai se suicidar com ela ao colo. Agora foi uma “oficial honorária” por um dia

Ferni Balbuena tem apenas cinco anos, mas em setembro foi a cara das manchetes de vários jornais, depois do seu pai se suicidar, saltando com ela para a frente de um comboio. Ferni saiu ilesa e foi convidada a passar um dia memorável na esquadra de polícia em Nova Iorque, esta sexta-feira.

Rodney Harrison, chefe de patrulha da polícia de Nova Iorque, partilhou uma fotografia com a menina, que surge vestida com um uniforme oficial. “Hoje é a viagem de esperança de Ferni Balbuena. Ferni foi resgatada ilesa no mês passado, depois do seu pai saltar para a linha do comboio com ela”, escreveu na legenda da imagem partilhada no Twitter.

A menina passou o dia a ver cavalos, barcos e a visitar polícias, enquanto comia pizza. Além disso, foi ainda promovida a "oficial honorária" por um dia.

Niurka Caraballo, mãe de Ferni, agradeceu a iniciativa. “Ela estava muito feliz”, disse.

A iniciativa faz parte do projeto "Viagem de Esperança" da polícia de Nova Iorque e foi criada para crianças que, tal como Ferni, sofreram acidentes traumáticos.

Fernando Balbuen, de 45 anos, pai da menina, suicidou-se devido a uma depressão.

