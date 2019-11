Alcochete. Tribunal dispensa Bruno de Carvalho nas próximas sessões

Defesa do ex-dirigente do Sporting alega que este não tem um meio de transporte para de deslocar ao tribunal. Além disso, também a sua ocupação profissional foi dada como uma razão para que Bruno de Carvalho possa ser dispensado.

Bruno de Carvalho foi dispensado pela juíza de assistir às próximas sessões do julgamento do caso de Alcochete, que começou esta segunda-feira, no Tribunal de Monsanto.

O advogado do ex-presidente do Sporting terá pedido que o julgamento se realizasse sem a presença do ex-presidente do Sporting, que está acusado de 44 crimes, entre os quais de terrorismo. Miguel Fonseca terá alegado, segundo o Jornal de Notícias, que Bruno de Carvalho não tem um meio de transporte para se deslocar ao tribunal. O facto de ter uma ocupação profissional que ocupa a manhã e a tarde e o facto de estar desgastado pelo processo são duas razões das razões dadas pelo advogado para que o ex-dirigente leonino possa ser dispensado.

Apesar de o Ministério Público, que acusa Bruno de Carvalho de autoria moral da invasão à academia do Sporting, entender que a presença dos arguidos – que, no total são 44 – é um dever, o tribunal considerou o pedido aceitável e dispensou, juntamente com outros 17 arguidos, Bruno de Carvalho.