Seis mortos e dois feridos após avalanche nos Himalaias

Avalanche atingiu posto do exército indiano.

Uma avalanche provocou a morte de seis pessoas, esta segunda-feira, depois de atingir um posto do exército indiano num glaciar dos Himalaias. De acordo com a notícia avançada pela Associated Press (AP), há ainda dois feridos.

Segundo fonte do exército indiano, as vítimas mortais tratam-se de quatro soldados indianos e dois civis que ainda foram transportados de helicóptero para um hospital militar. No entanto, não resistiram aos ferimentos.

Os dois feridos estão a receber tratamento hospitalar.

A avalanche aconteceu a uma altura de 5.485 metros no glaciar Siachen, que se localiza no extremo norte da região da Caxemira, disputada pela Índia e pelo Paquistão.

Ambos os países têm tropas em Caxemira, que chegam a estar a altitudes de 6.700 metros. Segundo a AP, em 2017, pelo menos 20 soldados indianos morreram em três avalanches.