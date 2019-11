Um internauta questionou o ator através do Instagram.

Depois de partilhar algumas fotografias no Instagram, onde aparece com uma barriga saliente, muitos foram os seguidores de Sara Matos que começaram a questionar uma possível gravidez da atriz. No entanto, Pedro Teixeira já reagiu aos rumores e negou a gravidez da namorada.

"Mas porque é que muita gente está a perguntar se a Sara está grávida? Não está", respondeu o ator, quando um internauta o questionou através do Instagram.