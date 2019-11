Greta Thunberg está cada vez mais próxima de Portugal. "Agora, em direção aos Açores”

“Dia 6. Está sol enquanto navegamos a norte das Bermudas! Deparámo-nos com tempo difícil, mas [estou] muito feliz e confortável a bordo do La Vagabonde. Agora, em direção aos Açores”, escreveu.

Greta Thunberg anunciou esta segunda-feira, através do Twitter, estar em direção aos Açores. A ativista sueca saiu há seis de Hampton, no estado norte-americano da Virginia para participar na cimeira do clima das Nações Unidas, que se realiza dia 2 de dezembro, em Madrid.

“Dia 6. Está sol enquanto navegamos a norte das Bermudas! Deparámo-nos com tempo difícil, mas [estou] muito feliz e confortável a bordo do La Vagabonde. Agora, em direção aos Açores”, escreveu.

A jovem está a viajar ao lado dos australianos Riley Whitelum, Elayna Carausu e da britânica Nikki Henderson. Recorde-se que Elayna Carausu partilhou uma fotografia com Greta no Instagram, onde falou da viagem para a Europa e deu a entender que o porto de chegada será Portugal. “Uma decisão espontânea de mudar a nossa casa para o outro lado do oceano, mas nós amamos a Europa, por isso estamos ansiosos [para comer] um caldo verde à chegada”, pode ler-se.