Caitlyn Jenner aparece em biquíni num reality show e gera polémica

Caitlyn Jenner decidiu entrar num reality show norte-americano, 'I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!', no qual os participantes ficam a viver numa selva.

Durante o programa, a celebridade de 70 anos aparece em biquíni a tomar banho na selva, uma atitude que gerou polémica entre os internautas. Apesar de muitos defenderem Caitlyn e afirmarem estar "orgulhosos" desta não ter vergonha em mostrar o seu corpo com a sua idade, muitos gozaram com o pai de Kylie e Kendall Jenner e com o seu aspeto físico. "O Bruce Jenner - nome que Caitlyn utilizava antes da mudança de sexo - sabe que continua a parecer um homem?", escreveu um dos seguidores.

"Ficar a primeira noite na selva deixou a minha cabeça a andar às voltas. Ainda estou a tentar perceber como fazer as coisas certas", confessou Caitlyn Jenner. “Eu nunca desisti de nada, mas se calhar está na altura de aprender a fazê-lo”, acrescentou.