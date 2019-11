A história emocionante de Gustavo: o menino com autismo que tinha o sonho de conhecer os bombeiros

Menino vive sozinho com a mãe e com a irmã mais nova, que também sofre de autismo.

Gustavo Silva tem sete anos e sempre foi apaixonado pelos bombeiros. Antes do seu aniversário, o menino, que sofre de autismo, pediu à mãe que enviasse uma carta para o ajudar a concretizar o sonho de ter uma farda da corporação e conhecer um camião de perto no município de Goiânia, no Brasil.

Assim, Olinta Silva, de 26 anos, que além de ser mãe de Gustavo é ainda mãe de uma menina de cinco anos, que também sofre de autismo, enviou uma carta aos bombeiros no passado mês de outubro.

“Olá, sou mãe de um menino de seis anos que no mês que vem completa sete aninhos e ele é portante de autismo (...) Ele é muito fã dos bombeiros, quando vê o camião do corpo de bombeiros fica alegre e muito contente. Pula e não para de dizer o quanto ama os bombeiros, tanto que pediu que o tema da sua festinha seja bombeiros”, lê-se na carta escrita à mão pela mãe de Gustavo.

"Ele gostaria de usar a farda no aniversário, mas eu não tenho condições. Esses são sonhos de um pequeno herói, de um pequeno bombeiro que aprendeu a sorrir graças a vocês. Obrigado”, acrescentou.

O sonho de Gustavo acabou por ser concretizado este sábado, dia em que completou os seus setes anos.

“Chegamos à festa com a viatura e fardados, e ele ficou muito emocionado. Ele teve vontade de chegar perto do camião, mas devido ao autismo, ficou receoso. Dentro de 20 anos de serviço, foi uma das coisas que me deixou mais emocionado”, contou subtentente Roniskley Gomes de Pina, citado pelo G1.

Mas a história de Gustavo vai muito além dos seus sonhos e emocionou aquela corporação. O menino vive com a mãe e a irmã numa pequena casa. Os bombeiros começaram então a procurar ajuda médica para as crianças e iniciaram uma campanha para angariar alimentos para a família.

