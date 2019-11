Fátima Lopes volta a indignar-se em direto: "Agradecia que lessem o evangelho como deve ser" | Vídeo

Fátima Lopes voltou a indignar-se, esta segunda-feira, durante o programa A Tarde É Sua da TVI. Depois de conhecer a história dos irmãos André Bernardo e Simão, que cresceram num ambiente de violência doméstica, a apresentadora não deixou de dar a sua opinião.

Os jovens, que têm uma diferença de 11 anos, cresceram a tentar proteger a mãe do pai e chegaram mesmo a apresentar queixa contra o progenitor. No entanto, os irmãos relataram como o machismo está enraizado e têm consciência de que as próprias mulheres têm de mudar a sua mentalidade. Fátima Lopes deixou claro que não consegue aceitar que nos dias de hoje ainda se pense que as mulheres são “propriedade dos homens”.

"Isso mostra uma mentalidade que não é tacanha, é uma mentalidade da era da pedra. E eu peço desculpa porque a esta hora muitas pessoas que têm esta mentalidade devem estar chocadas comigo, mas é a minha maneira de pensar e de olhar para isto", começou por dizer a apresentadora.

"Nós estamos em 2019 e as mulheres não são propriedade dos homens, nós somos pessoas como os homens. Merecemos o mesmo respeito, a mesma consideração, temos os mesmos direitos", acrescentou.

"Não está escrito em lado nenhum que uma mulher é propriedade de homem. Por isso, as pessoas que usam a religião, fazendo-se passar por grandes cristãos, agradecia que lessem o evangelho como deve ser, porque eu também sou católica. Um cristão respeita o outro e não faz mal ao outro. As pessoas que sabem disto e não abrem a boca são tão más como quem as faz", rematou.