Relação de Johnny Depp com bailarina 32 anos mais nova chega ao fim

Johnny Depp está novamente solteiro. De acordo com a notícia avançada pelo jornal Daily Mail, a bailarina russa Polina Glen, de 24 anos, decidiu terminar a relação com o ator, de 56 anos.

Segundo a publicação britânica, a jovem não gostava da exposição derivada do relacionamento com o ator, que terá começado em 2016.

No entanto, outras razões apontadas para o fim do namoro, foram também os supostos planos de casamento de Johnny Depp e as tensões constantes do ator com a ex-mulher, Amber Heard.

Além de ser discreta, sabe-se ainda que Polina colocava algumas limitações no relacionamento. O ator nunca terá conhecido os pais da bailarina, quatro anos mais novos do que ele.

