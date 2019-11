Polícia alemã detém homem suspeito de estar a planear ataque terrorista

Segundo as autoridades, nos últimos meses, o homem tinha entrado em contacto, pelo menos, nove vezes com um grupo próximo ao Estado Islâmico, através do Telegram.

As autoridades alemãs anunciaram, esta terça-feira, ter detido um cidadão sírio com ligações ao grupo extremista Estado Islâmico, suspeito de estar a preparar “um ato violento grave que seria uma ameaça para o estado”.

O homem de 26 anos foi detido em sua casa, no distrito de Schöneberg, em Berlim, segundo um comunicado da Procuradoria alemã. De acordo com as autoridades, nos últimos meses, o homem tinha entrado em contacto, pelo menos, nove vezes com um grupo próximo ao Estado Islâmico, através do Telegram. As mensagens trocadas tinham instruções sobre como fabricar explosivos plásticos, bombas, como usar armas de assalto AK-47 e metralhadoras.

O suspeito, que trabalhava como funcionário de limpeza numa escola primária, já tinha adquirido produtos químicos necessários para fabricar uma bomba, incluindo triacetona e uma solução de peróxido de hidrogénio. As autoridades acreditam que o suspeito planeava fabricar o triperóxido de triacetona, uma substância utilizada nos ataques terroristas de Patris, em 2015.