Criança de nove anos encontrada no lixo sem órgãos genitais, olhos, coração e crânio

Um menino de nove anos foi encontrado, este domingo, num caixote do lixo de um mercado em Quelimane, em Moçambique, sem órgãos genitais, olhos, coração e crânio.

A criança estava desaparecida desde o inicio do mês, de acordo com as autoridades moçambicanas, citadas pela agência Lusa. "Trata-se de um caso incomum em Quelimane, um crime bárbaro e que chocou a todos", disse Sidner Lonzo, porta-voz da Polícia moçambicana na província da Zambézia.

O corpo do menino estava em elevado estado de decomposição, o que faz crer que o crime já ocorreu há alguns dias, no entanto, ainda se espera o resultado da autópsia para poder determinar ao certo o dia da morte. "Pareceu-nos também que o corpo esteve congelado dias antes de ser deixado no local", acrescentou Sidner Lonzo.

Um homem foi detido, suspeito de estar envolvido no homicídio da criança, no entanto, a polícia acredita que tenha sido um grupo a cometer o crime. "Acreditamos que, além deste indivíduo, há outras pessoas envolvidas neste caso. As evidências mostram que se trata de um grupo. As nossas investigações continuam para a responsabilização dos autores deste crime bárbaro", concluiu o porta-voz da policia na Zambézia.