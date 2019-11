Homem tenta fugir da PSP em veículo furtado e é detido após acidente

Um homem assaltou, esta terça-feira, um estabelecimento comercial em Vila Nova de Gaia e tentou escapar às autoridades numa viatura roubada “a grande velocidade”, segundo o Comando Metropolitano da PSP do Porto, citado pelo Jornal de Notícias.

Quando tentava fugir, o homem, que não tem carta de condução, acabou por embater em vários veículos que se encontravam estacionados e acabou por continuar a tentar fugir a pé, no entanto, a PSP acabou por o deter na Rua de Nampula.

No interior do automóvel roubado estavam vários alimentos e bebidas que o homem de 31 anos tinha roubado do estabelecimento.